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Elektrik faturasını düzenli ödeyen güvence bedeli ödemeyecek

Elektrik faturasını düzenli ödeyen güvence bedeli ödemeyecek
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, tüketicileri koruyacak ve enerji piyasasında sürdürülebilirliği artıracak yeni düzenlemeler getirdi. Kaçak elektrikle mücadele güçlendirilirken, düzenli ödeme yapan tüketicilere güvence bedeli muafiyeti sağlanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında tüketicilerin haklarını korumak ve sektörde sürdürülebilirliği artırmak amacıyla önemli düzenlemelere imza attı. "Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği" ile birlikte kaçak elektrikle mücadeleden dijitalleşmeye kadar geniş bir alanda yeni kurallar devreye alındı.

Gerçek Tüketim Esaslı Faturalandırma

Kaçak elektrik tespiti, tahakkuku ve tahsilat süreçlerinde kullanılan katsayı yükseltilerek caydırıcılık artırıldı. Faturalandırma gerçek tüketim değerlerine dayandırılacak.

Borç Sahibine Bildirim Şartı

Kaçak elektrik borçları, borç sahibine bildirim yapılmadan yasal takip aşamasına geçirilmeyecek. Böylece yasal süreç öncesi borçların tahsil edilmesi sağlanacak.

Tarımsal Sulama ve Tahsilat Sorunları

Özellikle tarımsal sulama kaynaklı elektrik kullanımlarında ödeme sorunlarının çözümü için bölgesel düzenlemeler devreye alındı.

Güvence Bedeli Muafiyeti

Düzenli ödeme alışkanlığına sahip tüketiciler, aynı bölgede yapacakları yeni aboneliklerde güvence bedeli ödemeyecek. Bu uygulama, abonelik işlemlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Sözleşmelerde Dijital Dönüşüm

Perakende Satış Sözleşmeleri’nde tüm metnin imzalanması yerine, temel bilgileri içeren özet bir sayfanın imzalanması yeterli olacak. Tam metin, dijital ortamda tüketiciye iletilecek.
Zaman ve Kağıt Tasarrufu: Bu değişiklik, tüketicilere kolaylık sağlarken çevre dostu bir yaklaşımla kağıt israfını önleyecek.

Fiyat Karşılaştırma Modülü

Tüketiciler, EPDK’nin internet sitesindeki fatura hesaplama modülü üzerinden fiyatları karşılaştırarak en uygun tedarikçiyi seçebilecek.

Yeni İkili Anlaşma Sistemi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından geliştirilen sistemle tüketici ve tedarikçiler daha kolay teklif ve anlaşma yapabilecek.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Revizyonu

Mesken tüketicilerinin serbest piyasaya geçişini kolaylaştırmak için tarifede belirlenen oran yüzde 9,38’den yüzde 5’e düşürüldü.

 

Etiketler elektrik faturası güvence bedeli epdk
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