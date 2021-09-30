Elektrik fiyatlarına büyük zam yapıldı iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yarından geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Twitter’daki hesabı üzerinden “elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini” duyduklarını açıkladı.

“AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış” diyen Akın, alınan zam kararının 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağını söyledi.

“Elektrikteki yüzde 15 zam; faturasını ödeyemeyen 5 milyon vatandaşımıza yenilerini ekleyecektir” diye konuşan CHP’li vekil, elektrikteki zamların enflasyonun daha da yükselmesine neden olacağını söyledi.