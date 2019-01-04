Elektrik indirimi ''yalan'' çıktı !

Elektrik Mühendisleri Odası, konut kullanıcılarının elektrik faturalarında yüzde 10 indirime gidilirken, dağıtım bedelleri artırılarak şirketlerin karını koruyacak düzenleme yapıldığını açıkladı

Birgün'ün haberine göre; TMMOB’a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası(EMO), konut kullanıcılarının elektrik faturalarında yüzde 10 indirime gidilirken, dağıtım bedelleri artırılarak şirketlerin karını koruyacak düzenleme yapıldığını duyurdu.

EMO, yaptığı yazılı açıklama ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan yeni tarifeye göre konutlar için çıplak enerji bedeli ve perakende hizmet bedelinden oluşan Perakende Enerji Bedeli Ekim 2018’e göre yüzde 19.2 düşürülürken, iletim, dağıtım, kayıp ve kaçak bedelinden oluşan Dağıtım Bedeline yüzde 15.7 zam yapıldığını belirtti. Ayrıca tüm abone grupları için dağıtım bedelinin artırılmasıyla sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatmaya cüzi zam yapılırken, genel aydınlatma bedeli yüzde 5.22 artırıldığı kaydedildi.

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Zam yüzde 71’e ulaştı

EMO açıklamasında, “Faturada indirim yapılan kalemlere bakıldığında perakende enerji bedelinin yüzde 19.2 indirimle 34.53 kuruştan 27.91 kuruşa çekildiği, dağıtım bedelinin ise yüzde 15.7 zamla 13.32 kuruştan 15.41 kuruşa çıkarıldığı görüldü. Sanayi tarifesinin perakende enerji bedelinde yüzde 3.9, ticarethanelerde yüzde 4.5, tarımsal sulamada yüzde 4.2, aydınlatmada yüzde 4.7 ve genel aydınlatma tarifesi perakende enerji bedelinde yüzde 0.02 indirime gidilirken tüm gruplar için dağıtım bedeli yüzde 15.7 artırıldı. Böylece Ekim 2018’e göre sanayi abonelerine yüzde 0.06, ticarethanelere yüzde 0.28, tarımsal sulamaya yüzde 0.26, aydınlatmaya yüzde 0.29 ve genel aydınlatmaya da yüzde 5.22 oranında zam yapıldı. Buna göre sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama aboneleri bırakın konutlara uygulanan indirimden faydalanmayı, çok küçük de olsa faturaları artırıldı. Sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama kullanıcıları için yılbaşından itibaren elektriğe yapılan zam yüzde 71’e ulaştı” denildi.

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Vatandaşa değil şirketlere müjde

Vatandaşa “müjde” olarak sunulan yüzde 10 indirim kararının perde arkasında şirketlerin karını artıracak bir uygulamaya daha imza atıldığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

“Dağıtım bedellerine yapılan yüzde 15.7’lik zam doğrudan elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına gidecek. Dolar kurundaki düşüş doğrultusunda kamuoyunda fiyatların indirilmesi yönünde oluşan baskıyı karşılamak ve yerel seçimler öncesinde oy toplamak için gidilen bu indirim kararıyla ‘bir taşla iki kuş vurmaya’ çalışan Bakanlık, bizleri yine şaşırtmadı. 2018 yılında kur artışı, piyasa dengesi gibi gerekçelerle elektrik fiyatlarına, enerjinin temel bir insan hakkı olduğu ve enerji fiyatlarının herkesin ulaşabileceği düzeyde olması gerektiği ilkesini göz ardı edecek denli yüksek artışlar yapıldı.”



