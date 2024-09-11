  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Elektrik ve doğal gaz faturalarında değişiklik

Elektrik ve doğal gaz faturalarında değişiklik

Elektrik ve doğal gaz faturalarında değişiklik
Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan yüksek gelir grubu için elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni çalışma sinyali.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Pandemi sürecinden başlayarak ekonominin durduğu süreçten itibaren devlet hanehalkı ve ticarethaneleri destekledi ve destekler devam ediyor.

Elektrik ve doğal gaza çok büyük desteğimiz var. 1000 liralık faturanın yüzde 60'ı yani 600 lirası devletimiz tarafından karşılanıyor. Bütçe imkanları mertebesinde bu desteklere devam edeceğiz. Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz. Destek mekanizmalarını doğru kurgulamamız gerekiyor. Hepimizin kullandığı doğal gaz ve elektrikte destek var. Maliyet esaslı yansıtmak daha doğru olur diye görüyoruz. İhtiyaç sahibi olanlara destekten istifade etmesini istiyoruz. İnşallah bu dönemde bu destekleri devam ettireceğiz.

Ortalama tüketimlere baktığımızda 200 kw/s tüketim var. 207 kuruşluk bedelden baktığımızda 415 lira eder. Yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Çok daha büyük evi olan elektrik faturası 5000 lira gelenlere 3000 lira destek vermiş oluyorsunuz.

Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Yüksek gelir grubu için yeni bir çalışma yapacağız.

"4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamış olacağız"

10 milyon metreküp hedefimize 2025'in ilk çeyreğinde ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılamış olacağız.

Akdeniz'de seyir halinde olan bir platform geliyor. Eylül ayının 26'sı gibi Türkiye'de olacak. O platform ile üretimimize iki katına çıkaracağız.”

Etiketler enerji ve tabii kaynaklar bakanı Alparslan Bayraktar yüksek gelir grubu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Survivor Taner'e hapis cezası Survivor Taner'e hapis cezası AK Partili Hulusi Akar: ''Eğitimin amacı bilgi değil, Allah korkusu, kuldan utanma'' AK Partili Hulusi Akar: ''Eğitimin amacı bilgi değil, Allah korkusu, kuldan utanma'' 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı Markete akülü sandalye ile gelip, çalıp kaçtı Markete akülü sandalye ile gelip, çalıp kaçtı Narin cinayetinde 2 gözaltı daha: Köyün imamı da gözaltında Narin cinayetinde 2 gözaltı daha: Köyün imamı da gözaltında Güzel şarkıcıdan hayranlarını üzen haber Güzel şarkıcıdan hayranlarını üzen haber Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı
Simit fiyatlarına yılın 2. zammı: Yüzde 50 daha zamlandı Simit fiyatlarına yılın 2. zammı: Yüzde 50 daha zamlandı Atatürk'ün heykeline taşlı saldırı Atatürk'ün heykeline taşlı saldırı Narin'in tutuklu amcasının avukatı davadan çekildi Narin'in tutuklu amcasının avukatı davadan çekildi Uzaklaştırma kararlı cani kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı Uzaklaştırma kararlı cani kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı Depoları doldurun, motorine indirim geldi Depoları doldurun, motorine indirim geldi Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt Pınar Deniz evleniyor: ''Hamile misiniz'' sorusuna dikkat çeken yanıt Narin'in köyündeki lüks ve çakarlı araçların sırrı çözüldü Narin'in köyündeki lüks ve çakarlı araçların sırrı çözüldü Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı