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Elektrik ve doğalgaz için ''sabit fiyat'' kararı

Elektrik ve doğalgaz için ''sabit fiyat'' kararı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı.

Elektrik ve doğalgaz tariflerine 3 ay zam yapılmayacağı bildirildi. Elektrikte ise yeni destek modeli hayata geçirilecek. Tüketimi yüksek olan abonelere destek miktarı az olacak. 

Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları söyledi:

"Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok.

Elektrikte yeni destek modeli geliyor. Tüketimi yüksek olana destek az olacak."

Etiketler elektrik doğalgaz zam
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