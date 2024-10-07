Elektrik ve doğalgaz için ''sabit fiyat'' kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı.

Elektrik ve doğalgaz tariflerine 3 ay zam yapılmayacağı bildirildi. Elektrikte ise yeni destek modeli hayata geçirilecek. Tüketimi yüksek olan abonelere destek miktarı az olacak.

Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları söyledi:



"Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok.

Elektrikte yeni destek modeli geliyor. Tüketimi yüksek olana destek az olacak."