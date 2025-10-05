Elektrik ve doğalgaz zam var mı derken, faturalarda yeni dönem başlıyor

  1. Anasayfa
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı sorusuna yanıt verirken elektrik faturalarındaki kademeli faturalandırmada limitlerin güncelleneceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz faturalandırılmasında geçilmesi öngörülen yeni modeli açıkladı.

Elektrikte kademeli faturalandırma için 5 bin kilovat saat sınırının değişeceğini duyurdu.

CNN Türk'te bir programa katılan Bakan Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre doğal gaz tüketiminde tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı bir model getirilecek.

Doğal gaz faturalarının kademeli olarak değişeceğini belirten Bayraktar, bu kademenin şehirlere ve aylara göre değişeceğini söyledi.

2024 yılında tüketimi 5 bin kilovat saati aşan aboneleri, 2025 yılında destekten çıkardıklarını belirten Bakan, "Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, 2026 yılı için beklenen enflasyonun dikkate alacaklarını belirtti.

 

