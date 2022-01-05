Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli tarifenin detayları belli oldu

AK Parti yeni ekonomi paketiyle beraber doğalgazda kademeli tarife planını da Meclis Başkanlığı'na sundu. Yeni kademeli tarife düzenlemesi elektriğin ardından doğalgaza da tarifeli fatura dönemini başlatıyor. İşte ayrıntılar...

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu yeni ekonomi paketinde elektrikten sonra doğalgazda da kademeli tarifye geçiş masada. Teklif, memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi gibi düzenlemeleri içeriyor.

Elektrikte olduğu gibi BOTAŞ'a kademeli doğalgaz fiyatlarını il ve bölge bazında belirleme yetkisi öngörüldü.

Teklifte ayrıca kur korumalı mevduatın yasal dayanağı oluşturuldu. Merkez Bankası’ndaki yabancı paralara haciz konulamayacak.