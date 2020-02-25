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  3. 25 Şubat 2020 07:32

Elektronik sigara yasağı Resmi Gazete'de

Elektronik sigara ile türevlerinin ithalatının yasaklanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'te yayımlandı.

Elektronik sigara yasağı Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre elektronik sigara ve türevlerinin ithalatı yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamülü, yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaktır. Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir” ifadeleri yer aldı.

İHA

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