  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Elon Musk bir emojiyle Bitcoin'i düşürdü

Elon Musk bir emojiyle Bitcoin'i düşürdü

Elon Musk bir emojiyle Bitcoin'i düşürdü

Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı Bitcoin paylaşımı sonrası kripto para birimi 39 bin dolardan 37 bin dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olan tweetleriyle bilinen milyarder iş adamı Elon Musk, Bitcoin yatırımcılarını üzdü. Bitcoin'e karşı tavır alan ve her fırsatta Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk, Twitter'dan attığı kırık kalp emojili tweet nedeniyle milyarlarca dolarlık satışa sebep oldu.

Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin yüzde 3 civarında primle 39 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Elon Musk'ın tweeti sonrasında ise 37 bin dolar seviyesine geriledi. Gün içinde en düşük 37 bin 367 dolar, en yüksek ise 39 bin 272 dolar seviyesini gördü.

BITCOIN'E KARŞI TAVIRLI

Musk, Bitcoin'e karşı olumsuz tavrını sürdürüyor. Sınırsız sayıda olan Dogecoin'e tutumu ise sürekli destekleyici nitelikte. Bitcoin ile Tesla otomobil satışını durduran Musk, Bitcoin'in çevreci olmayan yöntemlerle madenciliğe neden olmasından dolayı eleştirmişti. Sonrasında ise kripto para madencileriyle buluşup konsey kurulmasını kararlaştırmıştı.

ARKADAŞLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao ile arkadaş olan Elon Musk'ın arasını Bitcoin açtı. Zhao, hedefine milyarder iş adamı Elon Musk'ı koyarken Tesla otomobillerini de örnek gösterdi.

Zhao "Araba çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağlarını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevresel bir sorundur" tweetini attı.

Etiketler elon musk bitcoin twitter kırık kalp emojisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hayaldi gerçek oluyor(!) Dolar ve Euro bir rekor daha kırdı!
Pazartesi veda edecek olan Çukur'dan kafa karıştıran paylaşım
Yeni normalleşmenin ilk hafta sonuna hazır mısınız ? İşte yeni yasaklar
Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak? Hangi borçlar yapılandırılıyor?
İstanbul'da kadına sokak ortasında polis şiddeti kamerada
Meteoroloji'den yine yeniden şiddetli yağış uyarısı
Karneler yüz yüze mi, uzaktan mı ? Beklenen resmi açıklama geldi
AK Partili milletvekili kadına şiddetin nedeniniş buldu! Pes vallahi pes, billahi pes...
Okuyanı delirtiyor: İşte tarihin en tehlikeli büyü kitabı
Mehmet Ali Erbil gözyaşlarıyla anlattı: Annemi sevemedim asla