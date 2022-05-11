Elon Musk Çinlileri övdü, Amerikalıları gömdü

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Çinlilerin çalışkan olduğunu, Amerikalıların ise işten kaçtığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alarak dünyanın en çok konuşulan konularından birine imza atan Amerikalı girişimci Elon Musk, Çin ile ABD arasındaki iş rekabeti karşılaştırması yaptı.

FT Live etkinliğinde konuşan Musk, "Çin'den çok güçlü şirketler çıkacağını düşünüyorum, Çin'de üretime şiddetle inanan çok sayıda çalışkan ve süper yetenekli insan var. Sadece gece yarısına kadar çalışmakla kalmayacaklar, gecelerini gündüze katacaklar, fabrikadan bile çıkmayacaklar diyebilirim. Oysa Amerika'da insanlar işe gitmekten tamamen kaçınmaya çalışıyor." dedi.

"VOLKSWAGEN BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİYOR"

Şangay'da Tesla'nın fabrikasının olduğunu da hatırlatan Musk, "Tesla dışında en fazla ilerleme kaydeden şirket Volkswagen ; bir girişim değil fakat elektrikli araçlar bakımından bazı yönlerden bir girişim olarak görülebilir, bu nedenle elektrikli araç cephesinde en büyük ilerlemeyi Volkswagen kaydediyor" dedi.

Volkswagen, 2021'de Avrupa'da en fazla elektrikli araç satan şirket oldu ve Avrupa ve ABD'de 2022 için elektrikli arabalarının tamamını sattı. Geçen hafta şirket sadece Batı Avrupa'da 300 bin sipariş geride olduklarını söylemişti.