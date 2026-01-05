Elon Musk, ''dünyanın en zenginleri'' listesini altüst etti
Forbes'in verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin insanları belli oldu. Listenin ilk sırasında yer alan Elon Musk, servetiyle en yakın rakibini 3'e katladı.
Ocak 2026 itibarıyla Forbes tarafından yayımlanan güncel veriler, küresel ekonominin zirvesindeki dengelerin tamamen değiştiğini gösteriyor. Teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar nedeniyle en zengin 10 kişiden altısının serveti gerilerken, Elon Musk tarihe geçecek bir yükseliş grafiği çizdi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Musk'ın servetindeki bu astronomik artışın arkasında iki dev hamle yatıyor. İlk olarak, uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in değerlemesi kısa sürede 400 milyar dolardan 800 milyar dolara fırladı. Hemen ardından Delaware Yüksek Mahkemesi'nin, Musk’ın daha önce iptal edilen 130 milyar dolar değerindeki Tesla hisse opsiyonlarını iade etmesiyle, ünlü iş insanı serveti 700 milyar dolar barajını aşan ilk kişi unvanını aldı.
Dünyanın en zengin kadını: Alice Walton
Listenin üst sıralarında teknoloji devleri hakimiyetini sürdürürken, "Dünyanın En Zengin Kadını" unvanı el değiştirmeden devam ediyor. Walmart'ın varisi Alice Walton, 119 milyar dolarlık servetiyle 15. sırada yer alarak kadınlar kategorisindeki birinciliğini korudu.
İşte dünyanın en zengin 10 kişisi
Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 isminin toplam serveti 2.6 trilyon dolara ulaştı. İşte güncel sıralama ve servet değişimleri:
|Sıra
|İsim
|Şirket
|Net Servet (Milyar $)
|Aylık Değişim
|1
|Elon Musk
|Tesla / SpaceX
|726
|+244 Milyar $
|2
|Larry Page
|257
|-5 Milyar $
|3
|Larry Ellison
|Oracle
|245
|-8 Milyar $
|4
|Jeff Bezos
|Amazon
|242
|-2 Milyar $
|5
|Sergey Brin
|237
|-6 Milyar $
|6
|Mark Zuckerberg
|Meta
|226
|+4 Milyar $
|7
|Bernard Arnault
|LVMH
|195
|+5 Milyar $
|8
|Jensen Huang
|NVIDIA
|162
|+8 Milyar $
|9
|Warren Buffett
|Berkshire Hathaway
|149
|-3 Milyar $
|10
|Steve Ballmer
|Microsoft
|147
|-2 Milyar $
Türkiye Gazetesi
