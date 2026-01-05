  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Elon Musk, ''dünyanın en zenginleri'' listesini altüst etti

Elon Musk, ''dünyanın en zenginleri'' listesini altüst etti

Elon Musk, ''dünyanın en zenginleri'' listesini altüst etti
Güncelleme:

Forbes'in verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin insanları belli oldu. Listenin ilk sırasında yer alan Elon Musk, servetiyle en yakın rakibini 3'e katladı.

Ocak 2026 itibarıyla Forbes tarafından yayımlanan güncel veriler, küresel ekonominin zirvesindeki dengelerin tamamen değiştiğini gösteriyor. Teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar nedeniyle en zengin 10 kişiden altısının serveti gerilerken, Elon Musk tarihe geçecek bir yükseliş grafiği çizdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Musk'ın servetindeki bu astronomik artışın arkasında iki dev hamle yatıyor. İlk olarak, uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in değerlemesi kısa sürede 400 milyar dolardan 800 milyar dolara fırladı. Hemen ardından Delaware Yüksek Mahkemesi'nin, Musk’ın daha önce iptal edilen 130 milyar dolar değerindeki Tesla hisse opsiyonlarını iade etmesiyle, ünlü iş insanı serveti 700 milyar dolar barajını aşan ilk kişi unvanını aldı.

Dünyanın en zengin kadını: Alice Walton

Listenin üst sıralarında teknoloji devleri hakimiyetini sürdürürken, "Dünyanın En Zengin Kadını" unvanı el değiştirmeden devam ediyor. Walmart'ın varisi Alice Walton, 119 milyar dolarlık servetiyle 15. sırada yer alarak kadınlar kategorisindeki birinciliğini korudu.

İşte dünyanın en zengin 10 kişisi

Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 isminin toplam serveti 2.6 trilyon dolara ulaştı. İşte güncel sıralama ve servet değişimleri:

Sıra İsim Şirket Net Servet (Milyar $) Aylık Değişim
1 Elon Musk Tesla / SpaceX 726 +244 Milyar $
2 Larry Page Google 257 -5 Milyar $
3 Larry Ellison Oracle 245 -8 Milyar $
4 Jeff Bezos Amazon 242 -2 Milyar $
5 Sergey Brin Google 237 -6 Milyar $
6 Mark Zuckerberg Meta 226 +4 Milyar $
7 Bernard Arnault LVMH 195 +5 Milyar $
8 Jensen Huang NVIDIA 162 +8 Milyar $
9 Warren Buffett Berkshire Hathaway 149 -3 Milyar $
10 Steve Ballmer Microsoft 147 -2 Milyar $

Türkiye Gazetesi

Bu Haberleri Kaçırma...

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu!
Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti!
Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti!
Etiketler forbes dünyanın en zengin kişisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu! Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu! Demirören Holding'in veliahtı Tayfun Demirören iflas etti! Demirören Holding'in veliahtı Tayfun Demirören iflas etti! AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazardan şoke eden iddia AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazardan şoke eden iddia Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! 2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı 2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Eşi ve küçük kızının boğazını keserek katletmişti... Eli kanlı caninin ifadesi ortaya çıktı! Eşi ve küçük kızının boğazını keserek katletmişti... Eli kanlı caninin ifadesi ortaya çıktı!
Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm! Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm! Haraç için dükkanı taranan esnaf isyan etti: Marketin adını Poligon Gıda olarak değiştirecek! Haraç için dükkanı taranan esnaf isyan etti: Marketin adını Poligon Gıda olarak değiştirecek! Türkiye'de Opel, Peugeot ve Citroen el değiştirdi! Türkiye'de Opel, Peugeot ve Citroen el değiştirdi! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! Memurlar zam oranına isyan etti; eylem sinyali verdi! Memurlar zam oranına isyan etti; eylem sinyali verdi! Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Türkiye'nin kuraklıkla yok olmaya başlayan dev gölünde şaşırtan manzara! Türkiye'nin kuraklıkla yok olmaya başlayan dev gölünde şaşırtan manzara! 2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli oldu 2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı! Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı!