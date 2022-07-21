Elon Musk kripto para piyasalarını sarstı! Yüzde 75’ini sattı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, elindeki Bitcoin’in yüzde 75’ini sattı, kripto para piyasasında tansiyon yükseldi

Tesla’nın 2021 sonu itibariyle elinde tuttuğu Bitcoin miktarının 1,99 milyar dolara çıktığı açıklanmıştı.

Şirketin sahibi Elon Musk daha önce Bitcoin için “Bir Bitcoin destekçisiyim. Sanırım Bitcoin, geleneksel finans uzmanları tarafından kabul görmenin eşiğinde” demişti.

Şirketin 2022’nin ikinci çeyreğine ait bilanço açıklamasında Bitcoin varlığının yüzde 75’inin satıldığı açıklandı.

Gelirde yüzde 42’lik artış

Buna göre, şirketin geliri bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 16,9 milyar dolara çıktı. Tesla, geçen yılın ikinci çeyreğinde 11,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin gelirinin ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 10 azaldığı dikkati çekti. Tesla, ilk çeyrekte 18,8 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.

Kar artış hızında yavaşlama

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 2,6 milyar dolara çıktı. Tesla’nın net karı 2021’in ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolar olmuştu.

Şirketin kar artış hızının bu dönemde yavaşladığı görüldü. Tesla’nın net karı, ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 30 azaldı. Şirketin karı bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Tesla’nın 2021’in ikinci çeyreğinde 1,45 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,27 dolara yükseldi.

Tesla, nisan-haziran döneminde küresel çapta 254 bin 695 aracı teslim etti.

Şirket, ikinci çeyreğin büyük bir bölümünde sınırlı üretim ve Çin’in Şanghay kentindeki kapanmalar dahil olmak üzere belirli zorluklarla karşı karşıya kalınmasına rağmen ilerleme kaydedilmeye devam edildiğini belirtti.