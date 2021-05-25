Elon Musk yine Bitcoin'i ''gazladı''

Yaptığı Twitter paylaşımlarıyla kripto para piyasalarını bir aşağı bir yukarı hareketlendiren Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından Bitcoin piyasasıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Musk, Bitocin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji kullanımlarını yaygınlaştırmayı taahhüt ettikleri söyledi. Musk bu gelişmenin "Potansiyel olarak ümit verici" olduğunu kaydetti.

Peş peşe gelen kötü haberler sonrası Bitcoin fiyatları 30 bin seviyesine kadar düşmüştü. Musk'ın attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.