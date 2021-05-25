  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Elon Musk yine Bitcoin'i ''gazladı''

Elon Musk yine Bitcoin'i ''gazladı''

Elon Musk yine Bitcoin'i ''gazladı''

Yaptığı Twitter paylaşımlarıyla kripto para piyasalarını bir aşağı bir yukarı hareketlendiren Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından Bitcoin piyasasıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Musk, Bitocin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji kullanımlarını yaygınlaştırmayı taahhüt ettikleri söyledi.

Musk bu gelişmenin "Potansiyel olarak ümit verici" olduğunu kaydetti.


Peş peşe gelen kötü haberler sonrası Bitcoin fiyatları 30 bin seviyesine kadar düşmüştü. Musk'ın attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.

Etiketler elon musk kripto dijital para dogecoin bitcoin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu
Bakan Soylu'dan ''istifa'' sorusuna yanıt
Süleyman Soylu'dan canlı yayında ilk Sedat Peker açıklaması
Geceyarısı Ankara'da kritik görevden alma... Erdoğan imzaladı
Leyla İle Mecnun dizisi hayranlarına büyük müjde
Satın aldığı araç kusurlu çıkmıştı; yargıdan karar 7 yıl sonra kararçıktı
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden 1 milyon TL’lik ret
Taksim camii ibadete açılıyor
Bakan Soylu canlı yayındayken Sedat Peker de canlı yayındaydı
Dünyanın en güçlü ordularında sıralama değişti... İşte Türkiye'nin yeri...