Elon Musk yine Tesla hissesi sattı

Tesla, SpaceX ve Neuralink'in CEO'su Elon Musk, 6,4 milyar dolar değerinde olan 7.7 milyon TEsla hissesi (TSLA) sattı.

Twitter'ı satın almak istemesi ancak daha sonra vazgeçmesiyle gündeme gelen SpaceX, Tesla, OpenAl ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin sahibi olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk bu kez de Tesla'nın 6,5 milyar dolar değerindeki 7,7 milyon hissesini satmasıyla gündemde.

Twitter'ı satın alma isteğinden vazgeçen Musk, kararına gerekçe olarak şirket yöneticilerini göstermişti. Ancak Musk'ın Tesla'dan hisse satması söz konusu satışın Twitter'ı satın almakla ilgili olabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.



Musk hisse satmadan duramıyor

2010 yılında Tesla’nın halka açıldığı kendisinin “Tesla hissesi satacak son kişi” olduğunu söyleyen Musk, arkası arkasına Tesla satışları yapmak zorunda kaldı.

Üzerindeki vergi yükünü azaltmak için satışlar yapan Musk, Twitter'de bir anket yaparak yüzde 10'luk hisse satışı yapmıştı.

Aralık 2021'de yaptığı hisse satışının son satış olduğunu ve daha fazla satış yapmayacağını belirten Musk'ın sözünde durmadığı, 7,7 milyon hisse sattığı ortaya çıktı. Musk'ın sattığı hisselerin değeri ise yaklaşık 6,5 milyar dolar ediyor.

Satışın nedeni Twitter mı?

Shiftdelete.net'in haberine göre tüm bu satışlara rağmen Elon Musk elinde hâlâ 155 milyon 39 bin 144 adet daha TSLA hissesi tutuyor. Tüm bu hisselerin değeri ise 131,7 milyar dolar. Tesla ve SpaceX CEO’su son hisse satışını ise “Twitter’ın satın alma anlaşmasını zorlaması durumunda Tesla hisselerini acil bir şekilde elinden çıkarmamak için” yaptığını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte Twitter dosyasının tamamen kapanmadığını söylemek mümkün.