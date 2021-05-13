Elon Musk'ın bu 2 cümlesi Bitcoin'i çökertti

Tesla CEO’su Elon Musk'ın, Twitter’dan yaptığı "Tesla Bitcoin ile satış yapmayacak" ve "Bitcoin madenciliğinde fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeliyiz" açıklamaları kripto para piyasalarına bomba gibi düştü.

Twitter’daki açıklamasında ‘bitcoin madenciliğinde ve işlemlerinde hızla artan fosil yakıt kullanımı’na dair endişelerini dile getiren Musk, üretimde daha az enerji kullanan diğer kripto paraları tercih edebileceğinin de işaretini verdi.

Musk buna rağmen şirketin elindeki bitcoin’leri satmayacağını belirtti.

Dünyanın bir numaralı kripto parası bitcoin bu mesajla Asya’daki işlemlerde yüzde 15 değer kaybederek, 50 bin doların altına indi. Daha sonra kayıplarını bir miktar toparlayan bitcoin’de düşüş yüzde 8’e geldi. TSİ 7:29 itibariyle 50 bin 770 dolar seviyesinde. Bloomberg ajansı bitcoin satışı için yoğun bir talep oluştuğunu bildirdi.

Musk, şubat ayında 1.5 milyar dolar değerinde bitcoin aldığını ve bu para birimini ödemelerde kabul edeceğini duyurmuştu. Bu bitcoin’e itibar ve meşruiyet kazandırırken ödeme ve yatırım aracı olarak kabul görmesini sağlamıştı.

66 KAT FAZLA ELEKTRİK HARCIYOR

Coin’ler karmaşık algoritmaları işleyen bilgisayarlarca çıkarılıyor ve bu cihazlar hava limanı hangarlarını andıran dev tesislerde çalışıyor. Bu da elektriği üretimdeki başlıca girdi haline getiriyor ki bu süreçte binlerce haneye yetecek kadar enerji harcanıyor. Bitcoin talebiyse durmak bilmiyor. Bitcoin madenciliği bugün 2015’teki seviyenin 66 katı elektrik harcıyor. Bu elektriğin çoğuysa başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan elde ediliyor. Yeşil coin madenciliği ise giderek azalıyor.