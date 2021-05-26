Elon Musk'ın yeni Bitcoin hamlesi piyasayı hareketlendirdi

Kripto para piyasasını etkileyen Tweet'leriyle gündemden düşmeyen Elon Musk, yeni hamlesiyle yine Bitcoin üzerinde etkili oldu.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini hedef alan yeni kısıtlamaları geçtiğimiz hafta Cuma geç saatlerde açıkladı. Bu açıklamaların öncesinde de Musk'ın Bitcoin açıklamasıyla piyasa sert bir şekilde düşmeye başlamıştı. Çin'in açıklamasıyla birlikte düşüş hızlanmıştı. Elon Musk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bitcoin’in geleceği için umut verici bir yorumda bulundu.

MUSK GÜZEL HABERİ TWITTER'DAN DUYURDU

Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüm. Mevcut ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımını yaymayı ve dünya çapındaki madencilerden de bunu istemeyi taahhüt ettiler. Potansiyel olarak umut verici.” ifadelerini kullandı.

Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 'Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu, insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor" ifadeleri yer almıştı.



Bitcoin madenciliğinin %75’ini Çin ürettiği için kripto para piyasasında önemi oldukça büyük. Dolayısıyla Çin’in Bitcoin madenciliğini yasaklamış olmasının nedenleri arasında ülkenin hedeflediği karbon emisyon oranları da yer alıyor. Musk'ın açıklaması ise Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerjiye odaklanılabileceğini gösteriyor. Eğer Çin'in geri çekilmesinin nedenlerinden biri olan bu sorun ortadan kaldırılırsa, kripto para madenciliği faaliyetleri daha da artabilir.

'BITCOIN MADENCİLİK KONSEYİ' KURULUYOR

Elon Musk'ın dikkat çeken Tweet'inin ardından MicroStrategy CEO'su ve kurucusu Michael Saylor, önemli bir açıklama yaptı. Saylor Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Elon Musk ve Kuzey Amerika'nın önde gelen Bitcoin madencileri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Madenciler, enerji kullanım şeffaflığını ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi'ni kurmayı kabul ettiler." dedi.