Elon Musk'tan kripto para piyasalarını hareketlendiren ''Doge'' müjdesi

Dünyanın en zengin insanı ABD'li multi milyarder Elon Musk bir tweet atarak piyasaları sallamayı başardı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Muks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Doge coin ile tesla ürünlerinin alınabileceğini duyurdu. Ancak ürünler şapka ve tişört ile sınırlı. ABD'li milyarderin SpaceX satışlarının da yakın zamanda Doge ile yapılabileceğini belirten açıklaması sonrası Doge Coin'in fiyatları yüzde 8 arttı.

Kullanıcıların Doge Coin ile Tesla'ya ait şapka ve tişört gibi ürünleri alabileceğini açıklayan Musk, SpaceX ürünlerinin Doge Coin ile satışının yakın zamanda mümkün olacağını duyurdu.

YÜZDE 8 ARTIŞ YAŞANDI

webrazzi'den Tuğçe İçözü'nün haberine göre Musk'ın bu açıklamasının akabinde Doge Coin fiyatları yüzde 8 artış yaşadı.

Söz konusu açıklama Elon Musk'ın ilk kez kripto para ve Tesla'yı aynı cümle içinde kullanışı değil.

BİTCOİN İLE ARAÇ SATMIŞTI

2021'in Mart ayında Elon Musk, "Artık bitcoin ile bir Tesla satın alabilirsiniz" demişti.

Çok geçmeden aynı yılın Mayıs ayında Elon Musk, Tesla Bitcoin ile araç alımını durdurduğunu duyurdu.

AĞIR KAYBA NEDEN OLDU

Tüm bu olaylar o dönem için Bitcoin'i son 3 ayın en düşük seviyesine getirirken, Elon Musk "Tesla hiç Bitcoin satışı gerçekleştirmedi" diyerek kendini savunmuştu.

Yakın zamanda Twitter satın alma süreci ile gündeme gelen Musk'ın attığı tweet kripto piyasasında çeşitli hareketlilikleri beraberinde getirebilir.