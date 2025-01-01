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Elon Musk'tan kripto para piyasası sallayan hamle: Yüzde 400 yükseldi

Elon Musk'tan kripto para piyasası sallayan hamle: Yüzde 400 yükseldi
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, X hesabında yaptığı değişiklikle kripto para piyasasını salladı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te kullanıcı adını ve profil fotoğrafını değiştirdi. 210 milyon takipçisi bulunan Musk, adını ''Kekius Maximus'' olarak güncelledi. Musk, profil fotoğrafına ise gladyatör zırhı giymiş “Pepe the Frog” karakterinin görüntüsünü koydu. Ünlü girişimcinin bu hamlesi kripto para piyasasını salladı. 

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, X hesabında yaptığı değişiklikle kripto para piyasasını salladı.

AYNI İSİMLİ KRİPTO PARA UÇUŞA GEÇTİ

Musk'ın kullanıcı adını değiştirmesiyle birlikte kripto para dünyasında hareketlenme yaşandı ve "Kekius Maximus" isimli dijital paranın değerinde yaklaşık yüzde 400 artış gözlemlendi.

Musk, geçmişte sosyal medya yorumlarıyla kripto para fiyatlarını etkilemişti ancak bu özel kripto para konusunda herhangi bir rolü olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Etiketler Elon Musk kripto para Kekius Maximus
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