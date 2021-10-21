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Elon Musk'tan yeni kripto para paylaşımı

Elon Musk'tan yeni kripto para paylaşımı

Kripto para birimi Bitcoin'in tarihi zirvesine yükselmesinin ardından milyarder iş adamı Elon Musk'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milyarder iş insanı Elon Musk uzun zaman sonra, Bitcoin'in 67 bin doların üstüne çıkarak rekor kırması, Ethereum'un 4000 dolar direncini aşmasının ardından tweet attı.

GÖZÜ ŞAKA COİNLERDE
Tesla ve SpaceX'in CEOS'su Elon Musk ise kripto paralara ilgisini paylaşmaya devam ediyor. Bir süredir şaka coinlerle ilgili paylaşım yapan Musk, Shiba Inu, Hamster Coin ve Dogecoin'in ardından şimdi de Bitcoin ve Ethereum paylaşımı yaptı.

İşte Musk'ın o paylaşımı;

EN YÜKSEK SEVİYEDE
Tesla, 2021'in üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 389 artarak 1,6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 331 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE REKOR
AA'nın haberine göre şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 13,8 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 8,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,76 dolar olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,86 dolar oldu.

Tesla, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde 241 bin 300 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısı ve liman yoğunlukları gibi çeşitli zorlukların, fabrikaların tam hızda çalışmasını etkilediği aktarıldı.

 

Etiketler elon musk kripto para bitcoin ethereum
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