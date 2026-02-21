  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Güncelleme:

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağını merak ederken muhalefet cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Emekli bayram ikramiyesinin 17 bin TL olmasını öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi için sürpriz bir teklif Meclis'e geldi. Yeni Yol Grubu, bayram ikramiyelerinin 17 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti. Söz konusu teklif, Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ tarafından Meclis'e sunuldu.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 16 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Hükümet kanadında yeni bayram ikramiyesi için çalışmalar devam ederken, muhalefet cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. 

Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu: İşte zamlı rakamlar...Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu: İşte zamlı rakamlar...Ekonomi

"Bayram ikramiyesi 17 bin TL olsun"

Yeni Yol Grubu tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifle, mevcutta 4 bin TL olan bayram ikramiyelerinin 17 bin TL’ye çıkarılması talep edildi.

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağını merak ederken muhalefet cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Emekli bayram ikramiyesinin 17 bin TL olmasını öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

İktidar ve muhalafetten destek istedi

Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidar ve muhalefet partilerine çağrıda bulunarak teklife destek istedi. Özdağ, kanun teklifine ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunduk. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayır olsun."

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağını merak ederken muhalefet cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Emekli bayram ikramiyesinin 17 bin TL olmasını öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak tek kesim emekliler değil. Yasaya göre ödemelerden dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören siviller faydalanıyor. 

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. 

SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir!SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir!Çalışma Hayatı

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti
İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti
Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
Etiketler emekli bayram ikramiyesi 2026 17 bin tl emekli ikramiyesi teklifi selçuk özdağ kanun teklifi ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak emekli haberleri son dakika haber3
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektrikli otomobil devinden 657 bin TL'lik indirim sürprizi! Elektrikli otomobil devinden 657 bin TL'lik indirim sürprizi! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Diyarbakır'da kanlı infaz: Başka yerde öldürüp cesedi yola attılar Diyarbakır'da kanlı infaz: Başka yerde öldürüp cesedi yola attılar 70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! 70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! Bakanlık bu manzarayı affetmedi: İki belediyeye toplam 9,3 milyon TL ceza! Bakanlık bu manzarayı affetmedi: İki belediyeye toplam 9,3 milyon TL ceza! Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı! Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı! Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı! Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı! Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu! İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu!