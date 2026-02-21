Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağını merak ederken muhalefet cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Emekli bayram ikramiyesinin 17 bin TL olmasını öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi için sürpriz bir teklif Meclis'e geldi. Yeni Yol Grubu, bayram ikramiyelerinin 17 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti. Söz konusu teklif, Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ tarafından Meclis'e sunuldu.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 16 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Hükümet kanadında yeni bayram ikramiyesi için çalışmalar devam ederken, muhalefet cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

"Bayram ikramiyesi 17 bin TL olsun"

Yeni Yol Grubu tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifle, mevcutta 4 bin TL olan bayram ikramiyelerinin 17 bin TL’ye çıkarılması talep edildi.

İktidar ve muhalafetten destek istedi

Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidar ve muhalefet partilerine çağrıda bulunarak teklife destek istedi. Özdağ, kanun teklifine ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunduk. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayır olsun."

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak tek kesim emekliler değil. Yasaya göre ödemelerden dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören siviller faydalanıyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

