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Emekli çiftçilere müjde: Promosyon miktarı yükseltildi

Emekli çiftçilere müjde: Promosyon miktarı yükseltildi
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Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sahibi çiftçi emekliler için promosyon 14 bin liraya yükseltildi.

Emekli çiftçinin promosyonunda yeni ödeme miktarı belli oldu. Banka kesenin ağzını açtı, ayrıcalıklarla çiftçiye emekli promosyonunda en yüksek rakamı duyurdu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını TEB'e taşıyan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sahibi çiftçi müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyası başlattı.

Türk Ekonomi Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve Harman Kart ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sahibi emekli maaş müşterileri 14 bin liraya varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan banka, emeklilerin müşteri hizmetleri hattından ve bankanın internet şubesi ile mobil uygulamasından yapacakları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almıyor.

Şubelerde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, emekli maaş müşterilerine özel avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine avantajlı faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, bankanın emeklilere özel paketinde sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Etiketler miktar emekli promosyon
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