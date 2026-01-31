Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Hatırlanacağı gibi 2026 yılında 6 aylık enflasyon oranına yapılan zamla 18 bin 939 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu "1.061 TL'lik ek zam" teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle 20 bin TL'ye yükseltilmişti.

Günlerdir milyonlarca emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyordu.

Sonunda beklenen açıklama geldi ve öde tarihi belli oldu.

Buna göre Ocak ayı maaş farklarının 4 Şubat Çarşamba günü hesaplara yatıralacağı açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabı üzerinden farkların yatırılacağı tarini şu ifadelerle açıklardı:

Emeklilerimizin fark tutarlarını ödemeye başlıyoruz. Emeklilerimizin 2026 Ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükselttik. Yaklaşık 11,4 milyar TL fark ödemesiyapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.