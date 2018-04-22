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  3. 22 Nisan 2018 13:35

Emekli maaşına iyileştirme geliyor

Milyonlarca emeklinin maaşına dört ayrı iyileştirme gündeme geldi. Masada en düşük emekli maaşının asgai ücret kadar olması da var.

Emekli maaşına iyileştirme geliyor
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Türkiye'de bulunan 12 milyon emekli daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşamak istiyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla ücretlerde iyileştirmeler yaşandı. Ancak bunlara ilaveten yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan dört ayrı formül ile emekli maaşlarının özellikle aralarındaki farklılıkların giderilmesi amaçlanıyor.
 
EN DÜŞÜK MAAŞ YÜKSELİYOR

Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşı 900 lira civarında bulunuyor. Teklife göre en düşük emekli maaşı o yıl için uygulanan asgari ücret ile eşitlenecek. Diğer maaşlar bunun üzerinde belirlenecek. Böylece düşük maaş alanların ücretlerine 600- 700 liraları bulan artış yapılabilecek. Bu yıl için asgari ücret 1.603 lira olarak uygulanıyor.
 
İNTİBAK İLE ARTIŞ

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için çıkartılan intibak yasası ile 355 lirayı bulan zamlar yapılmış ve maaş farklılıkları giderilmişti. Ancak bundan Bağ-Kurlular ve 2000 yılı sonrası emekli olanlar yararlanamamıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin 'yasa çıkmalı' kararı sonrası gözler Meclis'e çevrildi. Yeni bir yasa çıktığında 2000 yılı ve sonrası emekli olanların da maaşları arasındaki farklılıklar giderilebilecek.
 
TOPLU SÖZLEŞME

Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları gerek zam yöntemleri hala farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşme ile zamlarının belirlenmesi de gündemde.
 
TEMMUZ ZAM AYI

Temmuz ayında tüm emeklilerin maaşlarında zam olacak. Bunun için enflasyon rakamları bekleniyor. Bugüne kadar çıkan enflasyon oranlarına göre uzmanlar zammın yüzde 5'i bulabileceğini hesaplıyor. Buna göre memurlar ve memur emeklileri de fark alabilecek. 

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iyileştirme , emekli , maaş
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