Emeklilere pazar desteği ödemelerinde tarih belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından emeklilere pazar desteği ödemelerinin başlayacağı tarihi duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatlerinden olan emeklilere pazar desteği ödemeleri başlıyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.10 bin TL’lik pazar desteği 2 eşit taksit hâlinde ödenecek.

İBB pazar desteği ödemeleri ne zaman ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X platformundan emekli pazar desteği ödemesinin tarihini açıkladı. Buna göre, emekliye destek ödemesi cuma günü yapılacak, İmamoğlu, "Çarşıda pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler. Emekliler darda, geçinemiyorlar. İBB olarak emeklilerimizin de yanlarında oluyoruz. 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi cuma günü yapılacak, 100.760.000 TL'lik bütçemiz emekli desteğine aktarılacak" diye yazdı.

İBB pazar desteği başvurusu ne zaman bitti ?

İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında alındı.

İBB pazar desteği başvuru şartları

T.C. vatandaşı olunması,

60 yaş ve üstü emekli olunması,

İstanbul’da ikamet edilmesi,

Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması,

Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması,

Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması...