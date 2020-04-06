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  3. 06 Nisan 2020 19:10

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tarihleri belli oldu !

12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi için tarihler belli oldu. SSK'lılar 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini alacak.

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tarihleri belli oldu !
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12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

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