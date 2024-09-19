Emeklilerin banka hesaplarına inceleme iddiası ortalığı karıştırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'deki tüm emeklilerin banka hesaplarını 5 yıl geriye dönük olarak inceleme altına aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, konuyla ilgili resmi açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için peş peşe adımlar atan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'deki tüm emeklilerin banka hesaplarını geriye dönük inceleme altına aldığı iddia edilmişti.

İddiada Bakanlık bazı emeklilerin banka hesaplarını 3'üncü kişilere kiraladığı gerekçesiyle tüm emeklilerin banka hesaplarını mercek altına aldığı belirtildi.

Ancak bu iddia Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı" bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.

Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor.” iddiası doğru değildir.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı bilgisi tamamen asılsızdır.



Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmamıştır.



Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."