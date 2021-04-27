Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam 3 yıldır hiç zam görmeyen emekli bayram ikramiyelerine 100 TL zam yapıldığını açıkladı. Şaka değil gerçekten! 100 TL! Evet sadece 100 TL! Hatta 83 TL'ydi ama hükümet bonkör davrandı 100 TL yaptı!

Türkiye'de 3 yıl önce başlayan emeklilere bayram ikramiyesine tam 3 yıldır beklenen ancak bir türlü gelmeyen zam oranı belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli ikramiyelerine yapılan zammı açıkladı.

83 TL GELECEKTİ, 100 TL GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ay başında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada emekli ikramiyelerine bu sene enflasyon oranında zam yapılacağını söylemişti.

Eğer enflasyon oranında zam yapılsaydı bayram ikramiyeleri 1.000 TL'den 1.083 TL'ye yükselecekti. Ancak AK Parti Hükümeti bu konuda cömert bir adım attı ve zammı 100 TL olarak hesapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, ''Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz.'' dedi.

Böylelikle emekliler Ramazan ve Kurban bayramında artık 1.000 + 1.000 TL yerine 1.100 + 1.100 TL alacak.

ÖDEME TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Tam 100 TL zamlanan emekli ikramiyelerinde Ramazan Bayramı için Mayıs ayının başında, Kurban Bayramı için de Temmuz ayının ortasında yapılacak.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Bayram ikramiyesi: emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine veriliyor.

3 YILDIR ZAMLANMAMAMIŞTI!

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 yıldır dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu.

Her sene bayram ikramiyelerine zam bekleyen emekliler bu sene "zamlarına" kavuştular ama tutar o kadar düşük kaldı ki kimsenin yüzü gülmedi.