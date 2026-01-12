Emeklilerin canını en çok yakacak hesaplama: 100 bin TL maaşınız olabilirdi!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören yasa teklifine yönelik tepkiler devam ederken çalışma hayatıve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yaptığı bir hesaplamayla aslında 2019 yılında 5 bin TL maaş alan bir emeklinin bugün 100 bin TL maaş alması gerektiğini gözler önüne serdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı da belli olmuştu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12,19 olarak gerçekleşirken SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 12,19 zammı hak etmişti. Buna göre en düşük emekli aylığının da 18 bin 938 TL'ye yükseleceği hesaplanıyordu.
En düşük emekli maaşı ile geçim savaşı veren milyonlarca emekli bu rakama isyan ederken, AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifini geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sundu.
Milyonlarca emekli ve muhalefet "en az asgari ücret kadar olmalı" dese de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sunduktan sonra yaptığı basın açıklamasında en düşük emekli maaşı 2026 yılı için 1.062 TL'lik ek zamla birlikte 20 bin TL olmasını teklif ettiklerini açıklamıştı.
AK Parti'nin bir kez daha "torba yasa" şeklinde TBMM'ye sunduğu teklifte en düşük emeklinin maaşına ekstra yapılacak olan 1.062 TL'lik zam tepki çekmeye devam ederken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yaptığı bir hesaplamayla soğuk duş etkisi yarattı.
2019 yılında 1.000 TL olan en düşük emekli aylığının 2026 yılı için 20.000 TL'ye çıkarılacağını söyleyen Erdursun, bu artışın, enflasyonun doğal sonucu değil sosyal politika tercihiyle yapılan doğrudan bir taban yükseltmesi olduğunu hatırlatarak "1.000 TL alan bir emekliye karşılık 3.000 TL alan emekli, 3 kat aylık alıyordu.2026’ya gelindiğinde tablo değişti, taban aylık alan emekli: 20.000 TL, 2019’da 3.000 TL alan emeklinin kök aylığı: yaklaşık 33.388 TL. Böylece 3 kat olan fark, 1,67 kata düşmüş oldu. Bu yalnızca bir maaş farkı değildir; prim–maaş ilişkisinin bozulmasıdır" dedi.
Erdursun en düşük aylığa uygulanan 20 katlık artışın tüm emekli aylıklarına oransal olarak yansıtılması durumunda ise 2019 yılında 5.000 TL maaş alan emeklilerin bugün 100.000 TL maaş alıyor olması gerektiğini vurgulayarak şu hesabı paylaştı:
"2019’da 2.000 TL alan emekli bugün 40.000 TL,
2019’da 3.000 TL alan emekli 60.000 TL,
2019’da 4.000 TL alan emekli 80.000 TL,
2019’da 5.000 TL alan emekli ise 100.000 TL aylık alıyor olacaktı"
Erdursun, bugün gelinen noktada emekli maaşlarının arttığını; ancak emeklilik sisteminin matematiğinin bozulduğunu söylerken çözüm önerisi olarak da "Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yaklaşım; en düşük aylığı korurken, diğer aylıkları da aynı oransal mantık içinde dengeleyen, prim ile maaş arasındaki bağı yeniden güçlendiren bir düzenlemedir. En düşük emekli aylığını korumak sosyal bir zorunluluktur. Ancak bu yapılırken ödenen primle bağlanan aylık arasındaki ilişki koparılırsa, ortaya çıkan sonuç hem adalet duygusunu zedeler hem de kayıt dışılığı besleyen bir yapıya kapı aralar. Bu nedenle emeklilik sisteminde atılacak her adım, yalnızca bugünün maaşlarını değil; yarının çalışma, prim ödeme ve kayıt içi istihdam davranışlarını da dikkate almak zorundadır" ifadelerini kullandı.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol