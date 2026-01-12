Emeklilerin canını en çok yakacak hesaplama: 100 bin TL maaşınız olabilirdi!

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören yasa teklifine yönelik tepkiler devam ederken çalışma hayatıve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yaptığı bir hesaplamayla aslında 2019 yılında 5 bin TL maaş alan bir emeklinin bugün 100 bin TL maaş alması gerektiğini gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı da belli olmuştu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12,19 olarak gerçekleşirken SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 12,19 zammı hak etmişti. Buna göre en düşük emekli aylığının da 18 bin 938 TL'ye yükseleceği hesaplanıyordu.

En düşük emekli maaşı ile geçim savaşı veren milyonlarca emekli bu rakama isyan ederken, AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifini geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sundu.

Milyonlarca emekli ve muhalefet "en az asgari ücret kadar olmalı" dese de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sunduktan sonra yaptığı basın açıklamasında en düşük emekli maaşı 2026 yılı için 1.062 TL'lik ek zamla birlikte 20 bin TL olmasını teklif ettiklerini açıklamıştı.

AK Parti'nin bir kez daha "torba yasa" şeklinde TBMM'ye sunduğu teklifte en düşük emeklinin maaşına ekstra yapılacak olan 1.062 TL'lik zam tepki çekmeye devam ederken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yaptığı bir hesaplamayla soğuk duş etkisi yarattı.

2019 yılında 1.000 TL olan en düşük emekli aylığının 2026 yılı için 20.000 TL'ye çıkarılacağını söyleyen Erdursun, bu artışın, enflasyonun doğal so­nucu değil sosyal politika ter­cihiyle yapılan doğrudan bir ta­ban yükseltmesi olduğunu hatırlatarak "1.000 TL alan bir emekliye kar­şılık 3.000 TL alan emekli, 3 kat aylık alıyordu.2026’ya gelindiğinde tablo değişti, taban aylık alan emekli: 20.000 TL, 2019’da 3.000 TL alan emek­linin kök aylığı: yaklaşık 33.388 TL. Böylece 3 kat olan fark, 1,67 ka­ta düşmüş oldu. Bu yalnızca bir maaş farkı de­ğildir; prim–maaş ilişkisinin bo­zulmasıdır" dedi.

Erdursun en düşük aylığa uygulanan 20 katlık artışın tüm emekli aylıkla­rına oransal olarak yansıtılması durumunda ise 2019 yılında 5.000 TL maaş alan emeklilerin bugün 100.000 TL maaş alıyor olması gerektiğini vurgulayarak şu hesabı paylaştı:

"2019’da 2.000 TL alan emekli bugün 40.000 TL,

2019’da 3.000 TL alan emekli 60.000 TL,

2019’da 4.000 TL alan emekli 80.000 TL,

2019’da 5.000 TL alan emekli ise 100.000 TL aylık alıyor olacaktı"

Erdursun, bugün gelinen noktada emekli maaşlarının arttığını; an­cak emeklilik sisteminin mate­matiğinin bozulduğunu söylerken çözüm önerisi olarak da "Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yaklaşım; en düşük aylı­ğı korurken, diğer aylıkları da ay­nı oransal mantık içinde denge­leyen, prim ile maaş arasındaki bağı yeniden güçlendiren bir dü­zenlemedir. En düşük emekli aylı­ğını korumak sosyal bir zorunlu­luktur. Ancak bu yapılırken öde­nen primle bağlanan aylık ara­sındaki ilişki koparılırsa, ortaya çıkan sonuç hem adalet duygu­sunu zedeler hem de kayıt dışılı­ğı besleyen bir yapıya kapı aralar. Bu nedenle emeklilik sistemin­de atılacak her adım, yalnızca bu­günün maaşlarını değil; yarının çalışma, prim ödeme ve kayıt içi istihdam davranışlarını da dik­kate almak zorundadır" ifadelerini kullandı.

