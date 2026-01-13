Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi zammı için kötü haber geldi

Türkiye'de her geçen gün artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı hiç şüphesiz en çok emekli vatandaşlarımızı vururken tüm emeklilere hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda ödenene emekli bayram ikramiyelerinin 2026 yılı zammından da kötü haber geldi.

Türkiye'de tüm emeklilerin her yıl müjde beklerken hüsrana uğradığı emeklilerin bayram ikramiyesinde 2026 yılı zammı için de kötü haber geldi.

İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulamaya giren ve geçen sene yüzde 33 oranında zamlanarak 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen emeklilere verilecek bayram ikramiyesi zammı zam oranıyla olmasa da toplam tutarıyla tepki çekmişti.

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emekli 2026 yılı maaş zamlarının enflasyona yenildiğini savunurken şimdi de bayram ikramiyelerine gelecek zam tartışılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2025 enflasyon verileri sonrasında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 zam yapılırken, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 artış yapılmıştı. Bu zamlarla birlikte en düşük emekli maaşının da 18 bin 938 TL'ye yükseleceği hesaplanmış ancak AK Parti 1.062 TL'lik ek zamla en düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükseltmek için TBMM'ye yasa teklifi sunmuştu.

Emekliler maaşlarını tartışırken AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi emekli ikramiyesine bu yıl da geçen seneki gibi 1.000 TL'lik bir zammın masada olduğunu duyurdu. Gazetenin haberinde en fazla 1.500 TL zam yapılabileceği ayrıntısı da yer aldı. Eğer bu iddia doğru çıkarsa emekliler bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı'nda 5 bin 500'er TL bayram ikramiyesi alacak.

Tüm emekliler kara kara düşünürken bir kötü haber de gazeteci yazar İsmail Saymaz'dan geldi.

Halk TV'de Ebru Baki'nin programında konuşan İsmail Saymaz, 1.500 TL bile zam yapılsa 5.500 TL'ye yükselecek olan emekli ikramiyelerinin yeterli olmadığını belirterek "insanlar bayram oluyor seyran oluyor, harçlık verecek. Şeker alacak, misafirini ağırlayacak. Hiç değilse bir yere gider bir yere. Bir yere gitmeyi vazgeçtim. Ne bir yere gitmeyi. Ben diyorum ki şimdiden yemek şeker alacak. Diyorum diyorum ki bir yere bir gitmesin. Ya yani evine gelecek insana şeker tutsun bari. Gelen çocuğa kapıda cebine harçlık koysun. Yani bayramın geldiğini anlasın. Bayram gelince içeri kapanmasın. Ne bileyim çıksın bayram günü Ramazan'ın ilk günü insan 30 gün oruç tutmuş. Ramazan'ın ilk günü gitsin, görünce bir yerde yesin içsin." diyerek tepki gösterdi.

2026 yılında emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman ödecek ?

Ramazan ayı 2026’da 19 Şubat, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlıyor. Geçmiş uygulamalara göre ilk ikramiyenin 9–14 Mart arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Buna göre;

BAĞ-KUR emeklileri: 9 Mart

Emekli Sandığı emeklileri : 10 Mart

SSK emeklileri: 11, 12 ve 13 Mart

tarihlerinde Ramazan Bayramı için emekli bayram ikramiyelerini alacak.

Kurban Bayramı ikramiyelerinde ise bayram 27–30 Mayıs'ta kutlanacakken ikramiyelerin 18–23 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Erdoğan'ın sözleri tepki çekmişti

Geçen sene emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan 1.000 TL'cik zam spmrasomda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştuktan sonra gazetecilerin "Emekli ikramiyelerinin artırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti var" sorusuna verdiği "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak" yanıt da günlerce gündemde kalmıştı.