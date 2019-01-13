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  3. 13 Ocak 2019 10:16

Emeklilerin maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu

Çalışma ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farkının ne zaman ödeneceğini açıkladı.

Emeklilerin maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
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Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilere müjdeyi verdi. Emekli maaşlarındaki fark tutarı 25 Ocak'ta ödenecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında emekli fark ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Fark ödemelerinin ocak ayı içerisinde yapılacağını belirten Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i  arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir. Öte yandan, SSK gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, Bağ-Kur  gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir."

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