Emeklilerin maaş senaryosu En düşük maaş...

Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon senaryolarına göre, emeklilerin Ocak zammı; yüzde 4.55- 4.97 ya da 5.39 şeklinde olacak. Buna göre en düşük maaş bin 565 liraya yükselecek.

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon,SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Şimdi gözler son veriye çevrildi. Ekonomistler, Aralık ayı enflasyonu için yüzde 0.4 gerileyebileceği, sıfır çıkabileceği, yüzde 0.4 artabileceği şeklinde 3 senaryoya odaklandı. Buna göre, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani emeklilerin Ocak zammı için yüzde 4.55, yüzde 4.97 ve yüzde 5.39 olmak üzere 3 formül gündemde. Bu formüllerden yüzde 5.39'a göre, emeklilerin maaşında göreceği en yüksek artış 228 lira olacak, en düşük SSK emeklisi maaşı ise bin 485 liradan bin 565 liraya çıkacak.

ZAM 228 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş Ocak zammı yüzde 4.55 olursa 192 lira artışla 4 bin 432 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa 210 lira yükselişle 4 bin 450 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse 228 lira artışla 4 bin 468 liraya yükselecek. Bin 260 lira olan en düşük Bağ-Kur Tarım emeklisi maaşı ise Ocak zammı yüzde 4.55 olursa bin 317 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa bin 322 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse bin 327 liraya ulaşacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bin 485 lira olan en düşük maaş; zam oranı yüzde 5.39 çıkarsa bin 565 liraya kadar yükselecek.