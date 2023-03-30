için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emekliye maaş artışı Meclis'ten geçti

Emekliye maaş artışı Meclis'ten geçti

Emekliye maaş artışı Meclis'ten geçti
Güncelleme:

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

En düşük emekli aylığı tutarının 7 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kararının bütçeye yükünün 120,8 milyar TL olacağı belirtilmişti.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ödenen bayram ikramiyesinin bin 100 TL’den 2 bin TL’ye yükseltilmesinin 2023 bütçesine maliyeti de 24,9 milyar TL olacak.

Etiketler maaş emekli en düşük maaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kanser hastalarını kemoterapi tedavisinden kurtaracak adım
11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı
''Üçlü ilişki'' dehşetinde istenen cezalar belli oldu
Ankara'dan bomba iddia: ''Muharrem İnce bu akşam açıklayacak''
Yollar, köprüler, binalar... Her şey yine sular altında
Ekonomistlerin 2023 yılı dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
YSK, Erdoğan'ın adaylığı için kararını verdi
Ünlü yatırım uzmanı Rogers açıkladı: Belirsiz piyasada parasını nasıl koruyor?
''Seks partisi turizmi'' ortalığı karıştırdı
Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız? İşte en basit yolu