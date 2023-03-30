Emekliye maaş artışı Meclis'ten geçti
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
En düşük emekli aylığı tutarının 7 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kararının bütçeye yükünün 120,8 milyar TL olacağı belirtilmişti.
Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ödenen bayram ikramiyesinin bin 100 TL’den 2 bin TL’ye yükseltilmesinin 2023 bütçesine maliyeti de 24,9 milyar TL olacak.
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