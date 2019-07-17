Emin Çapa'dan ürküten uyarı: ''Yeni bir kriz dalgası gelebilir''

Türkiye genelinde işsizlik, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9.6 düzeyinden, yüzde 13'e yükseldi. Ekonomist Emin Çapa gerçek işsizlik rakamlarının yüzde 20'ye dayandığını belirtti.

GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 20'YE FIRLADI

Çapa şu yorumları yaptı; "Nisan ayı işsizlik verileri açıklandı. Durum bildiğiniz gibi. İşsiz 4.2 milyon İşsizlik oranı % 13 Genç işsizliği % 23,2 Son 1 yılda işsiz sayısı 1.1 milyon artarken, çaresiz kalan 254 bin kişi sigortasız da çalışırım, yeter ki bir işim olsun demiş.

Ümitsizlikten iş aramaktan vazgeçtiği için işsiz sayılmayanların sayısı 247 bin kişi artmış. Hemen çalışırım yeter ki iş olsun dediği halde işsiz sayılmayan bu ümitsizlerin sayısı 2 milyon 285 bin kişiye ulaştı.

İşsiz sayılmayan ümitsiz 1 milyon 285 bin kişi dahil edildiğinde toplam işsiz 6 milyon 487 bine çıkıyor. Geniş anlamda işsizlik dediğimiz gerçek işsizlik rakamı ise % 20'ye fırlıyor.

İşsizlik sadece gençler iş hayatına atıldığı için artmıyor. Çalışan sayısı da azalıyor. Yani işten çıkarmalar var. Son 1 yılda çalışan sayısı; Tarımda 329 bin Sanayi ve Hizmette 481 bin azaldı. Yani toplam çalışan sayısı 810 bin kişi azaldı. Hepsinin kaynağı TÜİK"

SEÇİMDEN SONRA BİR ŞEYLER YAPARLAR DEDİM AMA

Çapa'ya bir takipçisi "Tablo vahim, bizim ekonomik kriz L tipi mi gidiyor sanki Emin Bey?" sorusunu yöneltti. Emin Çapa ise seçimin ardından gerekli adımların atılmadığına dikkat çekerek, "Şimdilik evet. Ama bir şey yapılmazsa L'nin ucu kırılıp yeni bir dalga başlayabilir. Benim göstergelerim yeniden oraya kayıyor. Seçim bitti bir şeyler yaparlar diye bekledim ama..." yanıtını verdi.