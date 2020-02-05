Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri için karar çıktı

İBB geçen yıl, Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren balık-ekmekçilere ihtarname göndermişti. İhtarnamede, Temmuz 2007’de imzaladıkları kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibariyle sona erdiği kaydedilerek, iş yerlerinin tahliyesi istenmişti. Bölgede 100 yıldır balık-ekmek sattıklarını iddia eden tekne sahipleri karara karşı dava açtı. Davanın görüldüğü İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi dün ikincisi yapılan duruşmada kararını verdi.

Davacı tekne sahipleri adına yapılan savunmada, 1 yıllık kira bedelini ödemeye hazır oldukları kaydedilerek, tahliyenin durdurulması istendi. İBB avukatı ise, davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme tekne sahiplerinin davasını kabul etti ve İBB ile aralarındaki ‘kiracılık’ ilişkisinin sürdüğüne hükmetti. İBB tarafı, bu karara 2 haftalık süre içinde istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edebilecek.