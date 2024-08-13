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Emlak Katılım'dan Türkiye ekonomisine 113 Milyar TL kaynak

Emlak Katılım'dan Türkiye ekonomisine 113 Milyar TL kaynak
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Sürdürülebilir ve verimli büyüme stratejisiyle başarılı yükselişini sürdüren Emlak Katılım, 2024 yılı ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %70 artışla ülke ekonomisine 113 Milyar TL kaynak sağladı. Emlak Katılım’ın net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %73, bir önceki çeyreğe göre de %158 oranında artarak 5.2 Milyar TL oldu.

Ekonomik büyümeye ve istihdama katkısı yüksek olan sektörlere, sürdürülebilir ve erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Emlak Katılım yılın ilk yarısı itibarıyla; aktif büyüklüğünü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %59 oranında artırarak 203.7 Milyar TL’ye, toplanan fonlarını da %60 artırarak 160.1 Milyar TL’ye yükseltti. Emlak Katılım’ın 2024 yılı ilk yarısı itibarıyla ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayrinakdi finansman toplamı 113 Milyar TL olurken kullandırılan fon büyümesi %64 düzeyinde gerçekleşti.

Özkaynak karlılığında sektör lideri konumunu koruyan Emlak Katılım, istikrarlı operasyonel faaliyetleri sonucunda özkaynak karlılığını %81 seviyesine çıkarttı. Emlak Katılım’ın takibe dönüşüm oranı %0,52 olup seyrini sektör ortalamasının altında sürdürerek 2024 yılı ilk yarısında sorunlu alacak yönetimi konusunda başarılı bir sonuç elde etti. Emlak Katılım’ın sermaye yeterlilik oranı ise 21,43 seviyesinde gerçekleşti.

Emlak Katılım, reel sektöre sunduğu katkılar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %73, bir önceki çeyreğe göre de %158 oranında artışla 5.2 Milyar TL net kâr sağlayarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, “Stratejik önceliğimiz olan sürdürülebilir büyüme vizyonuyla, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu başarımızı ve elde ettiğimiz kazanımları verimli kullanarak uzun vadeli hedeflerimize ulaşma noktasında kararlıyız. Emlak Katılım olarak ülkemiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sürecinde sadece ekonomiye değil; yaşadığımız çevreye ve topluma da katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.   

 

Etiketler Emlak Katılım onur gök
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