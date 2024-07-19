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Emniyet Genel Müdürlüğü terfi ve emeklilik kararlarını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü terfi ve emeklilik kararlarını açıkladı
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EGM, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nun terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan amir sınıfı personeli belirledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personelinin belirlendiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, amir sınıfı personellerin terfi ve emeklilik değerlendirmelerine sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teşkilatımızda görevli Amir sınıfı personelimizin 2024 yılı terfi ve emeklilik değerlendirmelerini yapmak üzere toplanan Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarımız çalışmalarını tamamlamış ve kararları Sayın Bakanımızın onayları ile yürürlüğe girmiştir.”

 

Etiketler EGM Emniyet Genel Müdürlüğü terfi emeklilik terfi kararları emeklilik kararları
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