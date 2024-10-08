En düşük emekli aylığı için iki senaryo masada

2025 yılında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Hükümet emekli aylıklarına enflasyon zammı ve ek iyileştirme yapılması konusunda hazırlıklara başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam...

En düşük emekli maaşı için hükümetin enflasyon zammı ve ek iyileştirme planları gündemde. 2025’in ilk yarısında geçerli olacak şekilde maaşlar, yıl sonu enflasyon oranına göre düzenlenecek.

İKİ ALTERNATİF SENARYO

Hükümetin ilk senaryosunda enflasyonun yüzde 40 olması durumunda maaşın 17 bin 500 liraya çıkarılması planlanıyor.

Alternatif senaryoda 6 aylık enflasyon farkına ek olarak 10 puanlık bir iyileştirme öngörülüyor.

TEKLİF MECLİSE SUNULACAK

Ankara’daki ekonomi bürokrasisi, en düşük emekli maaşında yasal zamma ek iyileştirme yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. İlgili yasa teklifinin Meclis’e sunulması planlanıyor.

Ekonomik bürokrasi yasal zamma ek olarak iyileştirme yapma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak burada yine temel soru şu: Bu düzenlemeler, artan maliyetler karşısında emeklinin alım gücünü koruyabilecek mi?

Emekli maaşlarına yönelik en güçlü senaryo yıl sonu enflasyon oranına dayandırılsa da, emeklilerin maaş artışları ve iyileştirmelerle ne derece rahatlayacağı belirsiz.

Yaklaşık 6 milyon emekliyi ilgilendiren bu iyileştirme ile en düşük emekli maaşı üzerinde tamamlayıcı düzenlemeler yapılacak.