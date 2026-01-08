  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. En düşük emekli maaşı zammı için uzman isim masadaki rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşı zammı için uzman isim masadaki rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşı zammı için uzman isim masadaki rakamı açıkladı
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle 16 bin 881 TL'den 18 bin 938 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşına ek zam için gözler Ankara'daki toplantıya çevrilmişken, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun masadaki zamlı rakamı açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı da belli olmuştu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12,19 olarak gerçekleşirken SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 12,19 zammı hak etmişti. Buna göre en düşük emekli aylığının da 18 bin 938 TL'ye yükseleceği hesaplanıyordu.

En düşük emekli maaşı ile geçim savaşı veren milyonlarca emekli bu rakama isyan ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in en düşük emekli aylığı için bir araya geleceği öğrenilmişti.

Özgür Erdursun masadaki rakamı açıkladı

Dünya Gazetesi'ne konu ile ilgili açıklamada bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Masadaki bir diğer seçenek de, en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine çıkarılması. Nihai karar, hükümet yetkililerinin yapacağı değerlendirme ve toplantıların ardından netleşecek" dedi.

Çalışma Bakanı Işıkhan: "Çalışmalar devam ediyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşına ek zam için topu TBMM'ye atarak, "TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak." demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz topu TBMM'ye attı

Bugün de bir açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz  en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeye ilişkin, ''Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclis'imizde" dedi.

Milyonlarca emekli kara kara düşünürken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş'tan emeklilere kötü bir haber geldi.

TGRT Haber yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş edindiği son kulis bilgilerini aktarırken, en düşük emekli maaşına ek bir zammın gelebileceğini belirtse de "En düşük emekli maaşını olan enflasyon oranında mı veya 20.000 TL psikolojik sınıra mı çizelim? Şu anda maalesef enflasyon oranında artırılması kulis bilgisini almış durumdayız. 20.000 TL'ye yükseltilmesi ise zayıf bir ihtimal." dedi.

İşte Karakaş'ın canlı yayındaki o açıklamaları:

Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir araya geldiği zaman ne yapacaklar burada, maliyet hesabı yapacaklar. Ve maalesef benim özellikle üzerinde durduğum mesele nedir? SGK maliyeleştirilemez. Maliye gözüyle bakıyor bu işe. Böyle olunca hem adaletsizlik gittikçe artıyor. Şimdi artık şunu söyleyeyim; yapılan çalışma artık ezber. Biz diyoruz ki ezberleri bozun artık. Yapılacak olay şudur; en düşük emekli maaşı diye tutturacaklar, 16.881 TL'yi enflasyon oranında mı artıralım yoksa biraz daha fazla mı artıralım? Yapılacak olan olay belli. Bak net konuşuyorum ve maalesef hep haklı çıkıyorum, haklı çıkmak istemiyorum ben. Çünkü yeter ki emeklerimizin durumu iyi olsun. Şimdi 16.881 TL en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? %12.19 oranında çarptığın zaman 18.938 TL'ye çıkarılacak. 18.938 TL mi yoksa en azından bir psikolojik sınır olan 20.000 TL'ye mi yükseltsek? Toplantının gündemi bu olacak. Bak ne kadar emin ve net bir şekilde konuşuyorum ve toplantıdan sonra da göreceğiz. En düşük emekli maaşını olan enflasyon oranında mı veya 20.000 TL psikolojik sınıra mı çizelim? Şu anda maalesef enflasyon oranında artırılması kulis bilgisini almış durumdayız. 20.000 TL'ye yükseltilmesi ise zayıf bir ihtimal.

Seyyanen zam da ise zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetin defalarca ilan ettiği, vadettiği bir seyyanen zam. Şu anda emeklilerin durumunun düzelmesi için, sistemin rayına için, sistemin fabrika ayarlarına için bütün emeklilere istisnasız seyyanen zam yapılması elzem ve zaruri. Bütün emeklilere yapıldığı takdirde sistem düzelir ama maalesef şunu söyleyeyim kulis bilgisi olarak seyyanen zammın yapılmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Maalesef seyyanen zam yapılmayacak. Peki, refah payı verilecek mi? Refah payı da maalesef verilmeyecek. SSK Bağ-Kur emeklileri %12.19 oranında kalacak. En düşük emeklerin ise 18.938 TL, zayıf ihtimal de olsa 20.000 TL'ye tamamlanması söz konusu. Memur emeklerinin ise %18.60 + 1.000 TL"

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı en düşük emekli maaşına ek zamda kötü haberi verdiÇalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı en düşük emekli maaşına ek zamda kötü haberi verdiÇalışma Hayatı

 

Cevdet Yılmaz'dan ''en düşük emekli aylığı'' açıklamasıCevdet Yılmaz'dan ''en düşük emekli aylığı'' açıklamasıGüncel
En düşük emekli maaşına ek zam mı geliyor? Gözler bu toplantıdaEn düşük emekli maaşına ek zam mı geliyor? Gözler bu toplantıdaEkonomi
En düşük emekli maaşı için refah payı iddiası! Canlı yayında rakam verildiEn düşük emekli maaşı için refah payı iddiası! Canlı yayında rakam verildiHaber
Emekli, dul ve yetim aylıklarında kesintiler başladı!Emekli, dul ve yetim aylıklarında kesintiler başladı!Ekonomi

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Düğün salonunda genç çiftin ölümüyle sonuçlanan korkunç olay kamerada!
Düğün salonunda genç çiftin ölümüyle sonuçlanan korkunç olay kamerada!
İstanbul'a dev sevkiyat: Haydarpaşa Limanı'nda boş yer kalmadı
İstanbul'a dev sevkiyat: Haydarpaşa Limanı'nda boş yer kalmadı
Adliyedeki adli emanet soygunu organize çıktı; WhatsApp yazışmaları hayrete düşürdü!
Adliyedeki adli emanet soygunu organize çıktı; WhatsApp yazışmaları hayrete düşürdü!
Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu
Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu
Yabani yırtıcılar Türkiye'nin 1 tek köpeğin bile yaşamadığı köyünü istila etti!
Yabani yırtıcılar Türkiye'nin 1 tek köpeğin bile yaşamadığı köyünü istila etti!
TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı!
TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı!
Yangın merdiveni bile yokmuş! 21 yıllık ünlü otel mühürlendi
Yangın merdiveni bile yokmuş! 21 yıllık ünlü otel mühürlendi
Çanakkale'de tarihi bir keşif daha: ''Türk tarihi açısından tapu senedi olarak kabul edilecek''
Çanakkale'de tarihi bir keşif daha: ''Türk tarihi açısından tapu senedi olarak kabul edilecek''
Etiketler en düşük emekli maaşı emekli maaşı emekli maaşı zammı en düşük emekli maaşı zammı Özgür Erdursun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kurumsal yatırımcıların müstakil konut alımı yasaklanıyor! Kurumsal yatırımcıların müstakil konut alımı yasaklanıyor! Film gibi kuyumcu soygununda çalınan altınların bulunduğu yer şoke etti Film gibi kuyumcu soygununda çalınan altınların bulunduğu yer şoke etti Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı için karar verildi Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı için karar verildi Marmara Denizi'ne düşen THY uçağı sonar taramasıyla bulundu Marmara Denizi'ne düşen THY uçağı sonar taramasıyla bulundu Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Bu sefer indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Bu sefer indirim geliyor! Aniden bastıran yağış sonrası İstanbul'un burnunun dibindeki 2 şehir sular altında! Aniden bastıran yağış sonrası İstanbul'un burnunun dibindeki 2 şehir sular altında! Canlı yayında olay olacak iddia: AK Parti'nin transfer için görüştüğü büyükşehirler diyerek açıkladı Canlı yayında olay olacak iddia: AK Parti'nin transfer için görüştüğü büyükşehirler diyerek açıkladı Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Kurtlar Vadisi - Ahiret yorumu olay oldu! Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Kurtlar Vadisi - Ahiret yorumu olay oldu! Çocukların mahalle maçında bir çocuk ''pas vermediği'' için bacağından bıçaklandı! Çocukların mahalle maçında bir çocuk ''pas vermediği'' için bacağından bıçaklandı!
İstanbul Boğazı'nda motosikletiyle denize düşen genç hayatını kaybetti İstanbul Boğazı'nda motosikletiyle denize düşen genç hayatını kaybetti Uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü isim tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü isim tutuklandı Hava yeniden buz kesecek... Önce yağmur, ardından kar... Bugün başlıyor, günlerce sürecek! Hava yeniden buz kesecek... Önce yağmur, ardından kar... Bugün başlıyor, günlerce sürecek! Kocaeli'nde korku dolu gece: Apartmanın girişi çöktü! Kocaeli'nde korku dolu gece: Apartmanın girişi çöktü! İslam Memiş 2026'ya hızlı bir giriş yapıp, geri çekilen altın ve gümüş için yeni dönemi açıkladı İslam Memiş 2026'ya hızlı bir giriş yapıp, geri çekilen altın ve gümüş için yeni dönemi açıkladı Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Gürsel Tekin’den ''CHP’nin evlatlarına'' açık mektup: 'Hepinizi bu şanlı mücadeleye davet ediyorum!' Gürsel Tekin’den ''CHP’nin evlatlarına'' açık mektup: 'Hepinizi bu şanlı mücadeleye davet ediyorum!' ABD 2 petrol tankerine el koydu! Biri Rus bandralı! ABD 2 petrol tankerine el koydu! Biri Rus bandralı! ''Hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı'' iddiaları sonrasında Valilikten ortalığı karıştıran açıklama ''Hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı'' iddiaları sonrasında Valilikten ortalığı karıştıran açıklama