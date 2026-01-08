En düşük emekli maaşı zammı için uzman isim masadaki rakamı açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle 16 bin 881 TL'den 18 bin 938 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşına ek zam için gözler Ankara'daki toplantıya çevrilmişken, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun masadaki zamlı rakamı açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı da belli olmuştu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12,19 olarak gerçekleşirken SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 12,19 zammı hak etmişti. Buna göre en düşük emekli aylığının da 18 bin 938 TL'ye yükseleceği hesaplanıyordu.

En düşük emekli maaşı ile geçim savaşı veren milyonlarca emekli bu rakama isyan ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in en düşük emekli aylığı için bir araya geleceği öğrenilmişti.

Özgür Erdursun masadaki rakamı açıkladı

Dünya Gazetesi'ne konu ile ilgili açıklamada bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Masadaki bir diğer seçenek de, en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine çıkarılması. Nihai karar, hükümet yetkililerinin yapacağı değerlendirme ve toplantıların ardından netleşecek" dedi.

Çalışma Bakanı Işıkhan: "Çalışmalar devam ediyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşına ek zam için topu TBMM'ye atarak, "TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak." demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz topu TBMM'ye attı

Bugün de bir açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeye ilişkin, ''Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclis'imizde" dedi.

Milyonlarca emekli kara kara düşünürken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş'tan emeklilere kötü bir haber geldi.

TGRT Haber yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş edindiği son kulis bilgilerini aktarırken, en düşük emekli maaşına ek bir zammın gelebileceğini belirtse de "En düşük emekli maaşını olan enflasyon oranında mı veya 20.000 TL psikolojik sınıra mı çizelim? Şu anda maalesef enflasyon oranında artırılması kulis bilgisini almış durumdayız. 20.000 TL'ye yükseltilmesi ise zayıf bir ihtimal." dedi.

İşte Karakaş'ın canlı yayındaki o açıklamaları:

Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir araya geldiği zaman ne yapacaklar burada, maliyet hesabı yapacaklar. Ve maalesef benim özellikle üzerinde durduğum mesele nedir? SGK maliyeleştirilemez. Maliye gözüyle bakıyor bu işe. Böyle olunca hem adaletsizlik gittikçe artıyor. Şimdi artık şunu söyleyeyim; yapılan çalışma artık ezber. Biz diyoruz ki ezberleri bozun artık. Yapılacak olay şudur; en düşük emekli maaşı diye tutturacaklar, 16.881 TL'yi enflasyon oranında mı artıralım yoksa biraz daha fazla mı artıralım? Yapılacak olan olay belli. Bak net konuşuyorum ve maalesef hep haklı çıkıyorum, haklı çıkmak istemiyorum ben. Çünkü yeter ki emeklerimizin durumu iyi olsun. Şimdi 16.881 TL en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? %12.19 oranında çarptığın zaman 18.938 TL'ye çıkarılacak. 18.938 TL mi yoksa en azından bir psikolojik sınır olan 20.000 TL'ye mi yükseltsek? Toplantının gündemi bu olacak. Bak ne kadar emin ve net bir şekilde konuşuyorum ve toplantıdan sonra da göreceğiz. En düşük emekli maaşını olan enflasyon oranında mı veya 20.000 TL psikolojik sınıra mı çizelim? Şu anda maalesef enflasyon oranında artırılması kulis bilgisini almış durumdayız. 20.000 TL'ye yükseltilmesi ise zayıf bir ihtimal.

Seyyanen zam da ise zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetin defalarca ilan ettiği, vadettiği bir seyyanen zam. Şu anda emeklilerin durumunun düzelmesi için, sistemin rayına için, sistemin fabrika ayarlarına için bütün emeklilere istisnasız seyyanen zam yapılması elzem ve zaruri. Bütün emeklilere yapıldığı takdirde sistem düzelir ama maalesef şunu söyleyeyim kulis bilgisi olarak seyyanen zammın yapılmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Maalesef seyyanen zam yapılmayacak. Peki, refah payı verilecek mi? Refah payı da maalesef verilmeyecek. SSK Bağ-Kur emeklileri %12.19 oranında kalacak. En düşük emeklerin ise 18.938 TL, zayıf ihtimal de olsa 20.000 TL'ye tamamlanması söz konusu. Memur emeklerinin ise %18.60 + 1.000 TL"