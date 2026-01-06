En düşük emekli maaşına ek zam mı geliyor? Gözler bu toplantıda

  1. Anasayfa
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin toplantı yapılacağını açıkladı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı için bir araya gelecek. Toplantının çarşamba veya perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında düşük aylık alan emekliler için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. 

Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak." ifadelerini kullandı. 

Işıkhan, "Şimdi öyle bir sistem kurgulayalım ki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da biz bunları tartışıyoruz Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın vermiş olduğu sosyal yardımlar var sosyal destekler var çok önemli. Ama biz burada öyle bir model geliştirmek gayretindeyiz ki inşallah yakın zamanda belki Haziran ayında 2026 yılı içerisinde bu en düşük emekli aylığı durumu kötü olan vatandaşlarımıza bu gelir desteğini daha da artırmamız söz konusu oluyor böyle bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Yani ama bunun nihai kararını tabii mecliste hep birlikte çalışarak diğer bakanlıklarımızla da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz" dedi.

EMEKLİLERE EK ZAM MASADA

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olurken, memur emeklileri ise yüzde 18,61 zam almaya hak kazanmıştı.

Yüzde 12,19'luk zamla en düşük emekli maaşı 18 bin 938 TL'e yükseliyor. Kulislerde emeklilere ek zam yapılması halinde en düşük emekli aylığının 20 bin TL civarında olabileceği konuşuluyor.

