''En sefil ekonomiler'' sıralamasında Türkiye ilk 5'te !

Bloomberg ajansının hazırladığı '2019 Dünyanın En Sefil Ekonomileri' listesinin zirvesinde, önceki 4 yıl olduğu gibi yine Venezüella yer alırken bu ülkeyi sırasıyla Arjantin, Güney Afrika, Türkiye, Yunanistan ve Ukrayna takip etti. Haberde, bu ülkelerin ekonomik zorluklar çekmeye devam ettiği, fiyat artışını önleme ve işsizliğe karşı mücadele alanlarında başarısızlık sergilediği ifade edildi.

Listenin devamında Uruguay, İspanya, Brezilya ve Suudi Arabistan gösterildi.

