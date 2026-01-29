  1. Anasayfa
En yetkili isimden yanıt geldi! Elektrik ve doğal gaza şubatta zam yapılacak mı?
Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ''Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?'' sorusuna canlı yayında yanıt verdi.

Elektrik ve doğal gaza zam yapılacağı iddialarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'tan yanıt geldi. 

A Haber yayınına katılan Bakan Bayraktar, şubat ayı için böyle bir planlama olmadığını söyledi. Bayraktar, "Doğalgazda kademeli sisteme geçmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Ancak; bu kışa yetişmez." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2026 yılı, Libya ve Türkiye arasında enerjide iş birliği yılı olacak. Şubat ayında Libya'da yapılacak olan yeni lisanslama ihalesine Türkiye olarak iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hem deniz (offshore) hem de kara sahalarında aktif rol alacağız.

Libya'da bulduğumuz doğal gazı Türkiye'ye getirmek yerine, coğrafi yakınlığı olan İtalya piyasasına satabiliriz. Bu noktada İtalya'nın Azerbaycan'dan aldığı gazı takas (swap) yöntemiyle kendi hanemize yazdırabiliriz. Bu tür farklı iş modelleriyle bir değer zinciri oluşturacağız.

Somali'de de aslında ikinci faza geçiyoruz. 2024 yılında tamamladığımız sismik çalışmaların ardından, 2026 yılında üç farklı deniz sahasında sondaj yapmaya karar verdik. Nisan ayı itibarıyla Somali'de ilk sondajımıza başlayacağız.

Çağrı Bey ve Yıldırım isminde iki yeni sondaj gemisini filomuza kattık. Çağrı Bey gemimizi önümüzdeki ay Somali'ye uğurlayacağız. Pakistan'da ise daha sığ sularda farklı bir ekipmanla çalışacağız; Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemilerimizle orada da faaliyetlerimizi başlatacağız.

8 Aralık 2024'ten hemen sonra yeni Suriye yönetimiyle teknik bir ekip üzerinden çalışmalara başladık. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Suriye'deki hayatı normalleştirmek ve temel hizmetlere erişimi sağlamak. Bu sayede Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenle ülkelerine dönebilecekleri şartları oluşturmak istiyoruz.

Kuzey Suriye'ye verdiğimiz elektrik miktarını artırdık. 2026 yılında Halep hattının devreye girmesiyle 500 megavatlık bir artış daha söz konusu olacak. Ayrıca, 2 Ağustos itibarıyla Azerbaycan'dan gelen doğal gazı Kilis üzerinden Suriye hattına bağladık. Şu anda Suriye'ye doğal gaz akışı devam ediyor. Bu gaz hem konutlarda hem de elektrik santrallerinde kullanılarak bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor. 2026 doğal gazda rekor yılı olacak.

"Şubatta zam planlamıyoruz"

Faturalarda destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek sağlıyoruz.

İlerleyen dönemlerde enflasyon hedeflerine uygun şekilde yeni bir fiyat artışı yapılabilir ancak şubat ayı için konuşacak olursak yeni bir zam planlamamız bulunmuyor."

doğal gaz elektrik zam
