En zenginler listesindeydi! Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti

Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı, hayatını kaybetti.

Türkiye'nin enerji devi AKSA'yı da bünyesinde bulunduran Kazancı Holding'in kurucusu Ali Metin Kazancı, 91 yaşında hayatını kaybetti. Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan Kazancı'nın, 2 milyar dolardan fazla serveti bulunuyordu.

Kazancı Holding’den yapılan açıklamada, "Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı, Ali Metin Kazancı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ali Metin Kazancı; Kazancı Holding’in bugünlere ulaşmasında emeği, vizyonu ve temsil ettiği değerlerle en büyük pay sahibidir. Türkiye’de girişimcilik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ali Metin Kazancı, yaşamı ve duruşu ile iş dünyasına iz bırakan; öncü, ilham veren ve örnek bir lider olmuştur. Mütevazı duruşu, insan odaklı yaklaşımı ve ardında bıraktığı güçlü mirasla; yalnızca başarılı bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda nesiller boyu hatırlanacak bir yol gösterici olarak da daima saygı ve minnetle anılacaktır. Onun kıymetli hatırası, kurum kültürümüzde ve ortak değerlerimizde yaşamaya devam edecektir" denildi.

Açıklamada, cenaze programıyla da ilgili bilgi verilerek, "Merhum Ali Metin Kazancı, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Kendisine Allah’tan rahmet; başta Kazancı Ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

