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ENAG, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan önce davranan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayı yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.

Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamaya göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5.86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 181.37, yılın başından itibaren ise yüzde 91.62 olarak gerçekleşti.

ENAG, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

enag ağustos 2022 enflasyon verileri

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,17 ile sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 23,78 ile çeşitli mal ve hizmetler kaleminde gerçekleşti.

enag ağustos 2022 enflasyon verileri

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