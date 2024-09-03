Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. ENAG'a göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3.47 artarken, yıllık enflasyon yüzde 90.35 oldu.

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 3,47 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 90,35 oldu.

ENAG’ın verilerine göre fiyat artışları eğlence ve kültür grubunda yüzde 7,10 oranında gerçekleşirken ev eşyaşlarında yüzde 6,62, diğer kalemlerde yüzde 7,48, kontta ise yüzde 3,48 oldu.

Sağlık grubunda fiyatlarda bir değişim olmazken lokanta ve oteller grubunda ise fiyatlar yüzde 0,79 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak.