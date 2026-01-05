  1. Anasayfa
ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 2,11artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 56,14 oldu.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2025 yılının son enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 2,11 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 56,14 olarak gerçekleşti.

ENAG kasım ayında aylık bazda yüzde 2,13, yıllık yüzde 56,82 olarak açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

İTO enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamları için gösterge rakam olan İstanbul'un Aralık ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerini yılın ilk gününde açıklamıştı. İTO verilerine göre, İstanbul’da Aralık ayında perakendefiyatlar aylık yüzde 1,23 artarken, yıllık bazda ise yüzde 37,68 arttı. 2024 Aralık ayına göre 2025 Aralık ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 37,68 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın 2025 yılı enflasyon rakamları şöyleydi:

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (E-TÜFE) Ocak 2025 dönemi (31.12.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %8,22, yıllık bazda ise %81,01 artmıştı.

Şubat 2025 döneminde (31.01.2025-28.02.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,37, ENAGrup Fiyat Endeksi ise yıllık bazda %79,51 arttı.

Mart 2025 döneminde (28.02.2025-31.03.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,91, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %75,20 artmıştı.

Nisan 2025 döneminde (31.03.2025-30.04.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,46, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %73,88 artmıştı.

Mayıs 2025 döneminde (31.04.2025-31.05.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,66, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %71,23 artmıştı.

Haziran 2025 döneminde ( 31.05.2025-30.06.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,05, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %68,88 artmıştı.

Temmuz 2025 döneminde ( 30.06.2025-31.07.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,75, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %65,15 artmıştı.

Ağustos 2025 döneminde ( 31.07.2025-31.08.2025 ) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,23 ENAGrup Fiyat Endeksi, yıllık basta %65.49 artmıştı.

Eylül 2025 döneminde ( 31.08.2025-30.09.2025 ) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,79, ENAGrup Fiyat Endeksi, yıllık basta %63,23 artmıştı.

Ekim 2025 döneminde ( 30.09.2025-31.10.2025 ) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,74, ENAGrup Fiyat Endeksi, yıllık basta %60 artmıştı.

Kasım 2025 döneminde ( 31.10.2025-30.11.2025 ) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %2,13, ENAGrup Fiyat Endeksi, yıllık basta %56,82 artmıştı.

 

