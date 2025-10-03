ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG verilerine göre, Eylül ayında enflasyon yüzde 3.79 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 63.23 olarak gerçekleşti.
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı.
