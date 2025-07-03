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ENAG Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, haziran ayında enflasyon yüzde 3.05 oranında artış gösterdi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 68,68 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,05 oranında arttı.

E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 68,68 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 3,66 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

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Etiketler enag haziran enflasyonu
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