ENAG Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, haziran ayında enflasyon yüzde 3.05 oranında artış gösterdi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 68,68 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,05 oranında arttı.

E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 68,68 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 3,66 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.