ENAG Kasım 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 2,13 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 56,82 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Kasım ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 56,82 olarak hesaplandı.



ENAG'a göre ekim ayında enflasyon yüzde 3,74 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 60,00 olarak hesaplanmıştı.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.