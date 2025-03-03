ENAG Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), yeni yılın ikinci enflasyon rakamları olan Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında %3,37, yıllık bazda ise %79,51 oranında arttı.

Haber3com / Serhan Işılay

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Şubat ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

ENAG, yeni yılın ilk enflasyon verisi olan Şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre,

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)

Şubat 2025 dönemi (31.01.2025-28.02.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,37 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)

Şubat 2025 dönemi (28.02.2024-28.02.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %79,51 arttı.

En yüksek enflasyon haberleşmede

ENAG verilerine göre ana harcama gruplarına bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 6,77 ile haberleşme sektöründe gerçekleşti. Haberleşmeyi yüzde 5,38 oranla 'gıda ve alkolsüz içecekler' grubu takip ederken çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise enflasyon oranı yüzde 4,59 olarak gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı yüzde 4,24, eğlence ve kültür yüzde 2,85, ulaştırma yüzde 2,80, konut yüzde 2,38 ve ev eşyası yüzde 2,25 oranında yükseldi. Yönetilen yönlendirilen harcamalarda yüzde 2,10, lokanta ve otellerde yüzde 1,48 artış yaşandı. Sağlık harcamalarında ise fiyat değişimi olmadı.

ENAG'ın Ocak ayı enflasyon rakamları şöyleydi:

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (E-TÜFE) Ocak 2025 dönemi (31.12.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %8,22, yıllık bazda ise %81,01 artmıştı.

İTO'nun İstanbul enflasyonu

Enflasyon rakamları için bir diğer öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise cumartesi günü yayımlanmıştı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, şubat ayında fiyatlar aylık bazda yüzde 3.19 arttı. Bu oran, ocak ayında yüzde 5.16 seviyesindeydi. İstanbul Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 2.33 artış gösterirken, yıllık artış oranı yüzde 35.10 oldu.

ENAGrup Şubat 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları

Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.