ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi açıklamasından kısa bir süre önce Temmuz 2024 enflasyon verilerini açıkladı.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Temmuz 2024 enflasyon verisini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grup enflasyon oranları baz alındığında temmuz ayında en yüksek artış Konut kategorisinde oldu. En düşük artış ise Sağlık grubunda görüldü.

ENAG E-TÜFE Temmuz 2024

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre,

- ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %4,27 arttı.



- Haziran 2024 dönemi (31.05.2024-30.06.2024) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,27 arttı.

- ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %113,08 arttı

- Haziran 2024 dönemi (31.05.2023-30.06.2024) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %113,08 arttı. Endeks 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde %41,16 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları

Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.